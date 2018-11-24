Dr. Yavuz Dizdar'ın beklenen kitabı ‘Vicdan Hayat Kurtarır' raflarda

Yavuz Dizdar'ın merakla beklenen ikinci kitabı ‘Vicdan Hayat Kurtarır' raflardaki yerini aldı.

Piliç, yoğurt, süt gerçeğini ortaya çıkaran ve yıllardır gerek kanser gerek sağlık gerekse de beslenme konusunda verdiği demeçlerle adından sıkça söz ettiren İstanbul Üniversitesi Yavuz Dizdar'ın merakla beklenen yeni kitabı ‘Vicdan Hayat Kurtarır'raflardaki yerini aldı.

Dizdar'ın çocukluğundan bugüne kadar yaşadıkları ve tecrübelerinin yer aldığı kitap bir nehir söyleşisi özelliği taşıyor. Kitabın gençler için bir yaşam kılavuzu niteliği taşıdığına vurgu yapan Yavuz Dizdar, "Yıllardır verdiğimiz mesajlarda biz aslında sadece sağlığa, kansere ve sağlıklı beslenmeye vurgu yapmıyoruz. Bu işin, ikinci aşaması. Asıl önemli olan tıkanmaya yüz tutmuş bir sistem ve çağ var. Biz bu yoldan yürüyerek çağı döndürmeye çalışıyoruz. Tıkanmış olan çağ sizin sayenizde dönecek” dedi.

Dizdar'ın, pilicin kanserle ilişkisini anlatmak istediği onkoloji kongresine neden alınmadığını, davalarla geçen beş yılını, kokoreç sayesinde Avrupa Birliği'ne nasıl ders verdiklerini ve pek çok konuyu samimiyetle anlattığını ifade ettiği kitabındaki dikkat çekici satır başları ise şu şekilde:

"-Kızartmayı bırakarak kanserden korunulmaz.

-Kanser tanısı konulan vak'aların büyük bir kısmı kanser değil.

-Hastalık patlamasının bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum.

-Doktor öğrendiği her şeyi paraya çevirmeye çalışıyor.

-2050'de iki kişiden birinin otistik olması bekleniyor.

-Patronlar hile hurda bilen adamları işe almak istiyor.

-Kokoreç Avrupa Birliği'ne atılmış bir goldür

-Pilicin kanserle ilişkisini Onkoloji Kongresinde anlatmak istedim. Kabul edilmedi."

Hayy Kitap imzası taşıyan “Vicdan Hayat Kurtarır” kitabında Blog Yazarı ve İletişimci Şükriye Özgül ile Dr. Yavuz Dizdar'ın söyleşisi önümüzdeki dönem epey konuşulacağa benziyor.