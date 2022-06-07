Dragon Bot Festivali kıyasıya rekabete sahne oldu

Küçükçekmece Göl Kenarı'nda düzenlenen yarışmayı izleyen Küçükçekmeceliler keyifli dakikalar geçirirken çocuklar ise kurulan oyun parkuru ve DJ performansıyla doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dragon Bot Festivali'nde 24 takımdan oluşan 504 sporcu yarıştı. Birinci olan İntertek Dragon Team, ikinci Kaptan Demirbilek ve üçüncü İstanbul Üniversitesi takımına kupa ve madalyalarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi takdim etti.

Başkan Kemal Çebi: Tüm sporcuları tebrik ediyorum

Tüm sporcuları tebrik eden Başkan Kemal Çebi, “Küçükçekmece Gölü benim hatıralarımda en güzel yere sahip. Çocukluğum burada geçti, yüzmeyi bu gölde öğrendim. Bu gölün şimdilerde su sporlarına ev sahipliği yapıyor olması beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Sporun, sosyal bağları ve ağları güçlendirmek; barış, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü ve adalet ideallerini teşvik etmek için güçlü bir araç olduğunu biliyorum. Bu hedeflerle gençlerin sporun her alanıyla meşgul olması için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

504 sporcunun performansı izleyenlerin nefesini kesti

Küçükçekmece Belediyesi'nin spor alışkanlığını özendirerek iş ve spor rekabetinin entegrasyonunu sağlamak amacıyla düzenlediği yarışmada, 16 kürekçi, 4 yedek kürekçi, 1 davulcudan oluşan; kurumsal ve bireysel katılımcılardan oluşan 24 takım performansları ile izleyenlerin nefesini kesti.

18-50 yaş aralığındaki sporcular 200 metrelik parkurda, Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Yarışma Talimatnamesine göre yarıştı. Yarışmayı heyecanla takip eden vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı. Etkinlik alanına gelen çocuklar ise gün boyu kurulan oyun parkuru, palyaço ve tahta bacak gösterisi ile keyifli dakikalar geçirdi.

Spora ve sporcuya tam destek

Yarışmacıların yarışma sırasında kullanacağı takım formaları, tekneler, tekne ekipmanları, gölgelik çadır, davul, dümen, can yeleği ve kürek gibi gerekli tüm ekipmanlar Küçükçekmece Belediyesi tarafından sağlandı.

Ayrıca yarışmaya Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, Bilgi Evleri çalışanları, Güvenlik Amirliği ve Arama Kurtarma Ekipleri de katıldı.