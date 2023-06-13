'Dragon Bot' yarışlarında Akcoat 2'nci oldu

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda Akcoat kürek takımı ikincilik elde etti.

İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) öncülüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu (Alesta Kürek - Sakarya) iş birliğiyle düzenlenen Dragon Bot Yarışması'nın 2'ncisi Sapanca'da gerçekleşti. 13 şirketten oluşan 25 takımın katıldığı yarışmaya, Akcoat iki takım halinde toplam 22 kişi ile katılım sağladı. Durgunluğu sayesinde kürek sporu için elverişli parkurlar sunan Sapanca Gölü'nde bu yıl olumsuz hava koşullarına rağmen yarış gerçekleşti. Türkiye Kürek Federasyon alanında 200 metrede kıyasıya yarışan sporcular, seyircilere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Zamana karşı yarışarak yarışmayı 2'ncilikle tamamlayan Akcoat çalışanları, çalışma arkadaşları ile birlikte heyecanla yarıştıkları mücadeleyi organize eden herkese teşekkür etti. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara Türkiye Kürek Federasyonu tarafından ödül verildi.