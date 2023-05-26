İhlas Haber Ajansı

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Dries Mertens 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.


Galatasaray, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile 1 yıl daha anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun gösterdiği başarılı performansla, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, bu sezon 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.

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