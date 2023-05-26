Dries Mertens 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile 1 yıl daha anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun gösterdiği başarılı performansla, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, bu sezon 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.