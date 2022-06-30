Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı

İstanbul'da otomobilleriyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 13 bin 198 TL ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış oldukları denetimlerde, 23 Nisan günü Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde 34 ERN 155 plakalı araç sürücüsünün drift yaptığı ve farklı günlerde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak tehlikeli şekilde araç kullandığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların sonucunda, sürücü yakalandı. 34 ERN 155 plakalı araç sürücüsü Eren P.'a “Drift yapmak” 9 bin 125 TL, “Sürücü belgesini yanında bulundurmamak” maddesinden 427 TL, “Makas atmak” bin 823 TL, ”Abart egzoz” maddesinden bin 823 TL olmak üzere, toplamda 13 bin 198 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüsü belgesine ise, 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. 34 ERN 155 plakalı araç da 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca Eren P. isimli şahıs “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.