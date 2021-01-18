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Drinkwater Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, Chelsea’den orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater’ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Kulübü, Chelsea'den orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.


İngiltere Premiere Ligi ekibi Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Drinkwater, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz tesislerinde hazırlanan imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da yer aldı.

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