Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, korona virüse yakalanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz

Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.