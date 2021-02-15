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(Drone) İstanbul'un kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karlar altında kalan boğaz manzarası muhteşem görüntüler oluştururken, karlar altındaki İstanbul havadan görüntülendi.



İstanbul'da Cumartesi günü geceden başlayan kar yağışı aralıksız devam ederek bir çok noktasında etkili oldu.


Hafta sonu boyunca devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Karlar altında kalan İstanbul'un kartpostallık manzarası havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi ve Büyük Çamlıca Caminin eşlik ettiği muhteşem manzara seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Masalsı kar görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.

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