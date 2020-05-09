(Drone) Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma 00.00 itibari ile başlayan kısıtlama kapsamında İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi.