İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul Boğazı çöpe teslim oldu.

Kuleli sahil bölgesinden başlayarak Boğazın çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi.


İstanbul'da Kuleli Sahili'nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Boğazda yüzen çöpler kısıtlama günlerinde kirliliğin boyutu gözler önüne serdi. Sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Kısıtlamadan muaf olarak sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Öte yandan Boğazdaki çöp adaları havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.