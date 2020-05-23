D'S Damat'tan bayram ettiren kampanya

Bayramı evde şık geçirmek isteyenlere D'S Damat'tan online mağazaya özel, tüm yaz ürünlerinde net yüzde 50 indirim.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye bayramı evde geçirecek. Bayramı ev konforunun yanında şık geçirmek isteyenlere bayram ettiren bir kampanya başlattıklarını duyuran D'S Damat, online mağazaya özel tüm yaz ürünlerinde net yüzde 50 indirim yapıldığını bildirdi.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, aurası güçlü, dinamizmi yüksek D'S Damat 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, takım oyununun en güçlü parçalarını hafif kumaşlar ve yüksek modanın modern yüzüne adapte edilmiş bir terzilik anlayışıyla yeniden yorumluyor.

Evde şıklığı yakalamanın formülü

Sokak stilinin üniforması örme kumaştan jogger pantolonlar, bir blazer ceket ve rahat kesimli bir gömlek ile ev konforunu şıklıkla yakalamak mümkün. Cirit logolu ve yalın tasarımlarıyla bağımlılık yapan polo yakalı pike t-shirtler ve keten gömlekler ise evde hem şık hem de rahat olmanın anahtarı. Geleneksel ve ağırbaşlı duruşları 1970 ve 1980'ler modasına gönderme yaparken, sportif parçalarla kombine edildiğinde vakur duruşundan taviz vererek güçlü bir stil iddiasında bulunmanı sağlıyorlar.