DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayından konser etkinliği

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz Büyükçekmece'de World Point Yaşam Merkezinde Sevcan Orhan konser etkinliği düzenledi. Etkinliğe DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Muammer Aydın ve çok sayıda partili katıldı. Partililerin bir araya geldiği konserde sanatçı Orhan Seslendirdiği şarkılarla sevenlerini coşturdu.

“Birçok ilde seçimi alacağız''

Etkinlikte yaptığı konuşmada birçok ilde seçimleri kazanacaklarını belirten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim birinci görevimiz elbette ki İstanbul'da seçimleri almak, birçok ilde de alacağımıza zaten inanıyoruz. Buradan tüm İstanbul'a açık çağrı yapıyorum. Demokrasiyi içine sindirememiş faşizan bir yaklaşımla ve Marmara bölgesinin tek kadın belediye başkanı olan Handan Benli'yi önümüzde daha bir hafta zaman var bir an önce çekil bu sana son uyarım gibi tehditvari söylemlerle saldıran bir anlayışı reddediyorum ve kınıyorum. Buradan bütün İstanbullu seçmenleri bunlardan kurtulmak için Demokratik Sol Parti'nin ak güvercinine mühür basmaya çağırıyorum ve inanıyorum ki bu çağrımız karşılık bulacak 17 yıldır süren bu baskı rejiminin bu tek adam rejiminin önünde bir muhalefet partisi olarak engel olamayan duramayan ana muhalefet yerine Demokratik Sol Parti gelecek ve gerçek demokrasi gerçek halkçılığı ve gerçek yönetimi hayata geçirecek" dedi.

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Şahbaz ise yaptığı konuşmada, "Bugün Büyükçekmecelilerin büyük teveccühüyle programımızı yaptık. Biz Büyükçekmece'ye ötekisi olmayan Büyükçekmecelilerin yöneteceği bir belediye için geliyoruz. Tek adamlığa son vermek için geliyoruz. Büyükçekmeceliler için hayırlı olsun Büyükçekmece'nin umudu Demokratik Sol Parti'nin ümidi var diyorum'' dedi.

“Halk için halkla beraber belediyecilik yapacağız”

İstanbul için birçok projeleri olduğunu belirten DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın da, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak özellikle bu dönemde büyükşehirde ihtiyaç olan her türlü düzenlemede büyükşehirin ihtiyaçları ve olanakları doğrultusunda halk için halkla beraber belediyecilik yapacağımızı her yerde ilan ettik. İstanbul için projelerimiz çok, bu projelerimiz tek tek ayrı ayrı bu işin uzmanı arkadaşlar tarafından tespit edilmiş ve hayata geçirilecek olan projeler. İstanbul'un sorunlarını bir günde çözebilmek hiç kimsenin olanaklı bir çözüm şekli değil. Özgürlükler her yere yayılsın ve Demokratik Sol Parti'nin 2023 yılındaki iktidar yürüyüşüne 31 Mart çok önemli bir katkı versin bütün temennimiz bundan ibaret" dedi.