Duayen fotoğrafçı Ara Güler Beyoğlu'nda anıldı

Geçtiğimiz yıl vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler, Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinlikle anıldı. Usta sanatçı için kurulan fotoğraf platformunda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının 1'inci sene-i devriyesinde Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda İstiklal Caddesi'nde bir fotoğraf platformu konuldu. Platformu gören vatandaşlar, sıraya girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca dileyen vatandaşlar Ara Güler ile ilgili duygu ve düşüncelerini platformun yanında bulunan anı defterine yazdı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da platforma gelerek hem anı defterini doldurdu hem de fotoğraf çektirdi.

Başkan Yıldız, daha sonra Ara Kafe'nin de bulunduğu sokağa gelerek usta sanatçı için açılan sergiyi gezdi. Kafede bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldız, kafeye gelen Ara Güler'in öğrencisi ve belgesel film yapımcısı Coşkun Aral ve Ara Güler'in asistanı Fatih Aslan'la oturarak usta sanatçıyı yad etti.

"Beyoğlu'nun, İstanbul'un, Türkiye'nin önemli bir değeriydi"

Platformda binlerce gencin fotoğraf çektirerek Ara Güler'i andığını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ülkemizin önemli bir değeri, yerli ve milli duruşuyla dünyaya Türkiye'yi, Beyoğlu'nu ve İstanbul'u tanıtan Ara Güler'in aramızdan ayrılışının 1'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Perşembe gününden itibaren burada kendisinin dünyanın merkezi olarak kabul ettiği Galatasaray Lisesinin yanında onun erbabı olduğu meslek olan fotoğrafçılığın icrasını gerçekleştiriyoruz. Bizde kendisinin anılması ve idrak edilmesi için böyle bir çalışma başlattık. Bugün binlerce gencimiz yaklaşık 3-4 gün boyunca burada fotoğraf çektirdiler. Ara Güler'i andılar. Bizde 1'inci yıl dönümünde Ara Güler'i rahmetle anıyoruz. Eksikliğini hep hissediyoruz. Farklı bir renkti. Beyoğlu'nun, İstanbul'un, Türkiye'nin önemli bir değeriydi. Ruhu şad olsun“ diye konuştu.

“Çok iyi ve usta bir sanatçıydı”

Etkinliği beğendiğini ifade eden Barış Kaya, “Bildiğim kadarıyla çok iyi ve usta bir sanatçıymış. Kendisini yakından tanımıyordum ama televizyonda belgeselini izledik. Orada başarılı bir insan olduğunu öğrendim. Burada bir anı olması için fotoğraf çektiriyoruz. Güzel bir uygulama“ dedi.