Duayen gazeteci Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Halit Kıvanç Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce seveni Kıvanç'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Usta gazeteci Halit Kıvanç, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayata veda etti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta gazeteci için bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, çok sayıda ünlü isim, Kıvanç'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Halit Kıvanç'la olan hatıralarından bahseden ünlü sanatçı Erol Evgin, “Halit Ağabeyimiz bir ulu çınardı. Sanat, spor dünyasında ve Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. ‘Seni ilk kez ben sundum' diye hatırlatırdı bana. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. ‘Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince ‘ben gelir katılırım' dedi. ‘Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. ‘Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti. Lütfi Kırdar Salonu'nda bütün sanatçıların katılımıyla müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

“Hep espri doluydu”

Halit Kıvanç'la olan anılarını anlatan usta sanatçı Orhan Gencebay, “Çok önemli bir öncü, ağabeyimizi babamızı, sanatçımızı kaybettik. Her yere yetişebilen özellikteki bir insanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük hizmetler verdi. Bir zamanlar daha çok görüşürdük. Son zamanlarda görüşemedik ama çok anımız vardı tabii. Hatta onunla bir şirket de kurmuştuk. Gerçi şirketi götürmedik ama benim de şahit olduğum bir esprisi vardı. Zaten espri doluydu rahmetli. Sakıp Ağamızla dost olarak bir şirket kurmuşlardı, şirketin adını duymuştuk, hepimiz gülmüştük. Lafsa diye bir şirket. Harika bir insandı. Çok üzücü fakat Rabbimin takdiridir. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Onu hep minnetle andım”

Duygularını dile getirmekte zorluk çektiği görülen Haldun Dormen, “Çok büyük bir kayıp, çok yakın dostumdu. 10 senedir pek göremiyordum ama ilk Dormen Tiyatrosu röportajını, ilk Dormen Tiyatrosu yazısını gazeteye çıkaran, O oldu. Onu hep minnetle andım. Nur içinde yatsın” diye konuştu.

“Cumhuriyetimizin ilk nesli”

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise “Türkiye, Halit Ağabeyini kaybetti. O, benim için de çok değerli bir ağabeydi. Son yıllarda özellikle Bodrum'da aynı yede yaşıyorduk. Sık sık beraber oturuyorduk. Çok büyük bir değerdi. 1925 doğumlu. Dolayısıyla O, aslında cumhuriyetimizin birinci nesli, yani ilk nesli. 2 gün sonra cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü kutlayacağız. Cumhuriyetten 2 yıl sonra doğmuş, cumhuriyetin nesilleri çok değerli. O, birinci nesildendi. Onlar maalesef eksiliyor. Bizler 2'nci nesiliz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir değer” açıklamasında bulundu.

“Çok iyi bir insandı”

Cenazeye katılanlardan ünlü oyuncu Demet Akbağ, “Bende yeri çok ayrıdır, Türkiye'nin de çok sevdiği önemli bir yüz ve insandır. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu buradan uğurlayacağız” derken, eski futbolcu Selim Soydan ise, “Çok iyi bir insandı. İnsanlara örnekti. Herkes üzülüyor. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. 97 yaşında hayata veda eden duayen gazeteci Halit Kıvanç, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.