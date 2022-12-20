Dubai'deki emlak sektörüne Türkler'den yoğun ilgi

Dünyanın en büyük iş merkezlerinden olacak Business Bay (İş Körfezi) Dubai'de inşası devam ediyor. Türkiye'de ofis açan Dubai merkezli emlak firması yetkilileri ise Türk vatandaşlarının konut alımına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük iş merkezlerinden olacak Business Bay (İş Körfez) Yapımı halen devam eden merkez Dubai Koyu'nun dip alanının temizlenmesiyle oluşturulacak. Çok sayıda yeni gökdelenlerin inşası tasarlanıyor. Türk iş dünyasından ilgi çekecek ada dünyanın yeni prestijli bölgelerinden birisi olması bekleniyor. Dubai merkezli Homebond Emlak Ofisi, Türkiye'de temsilcilik açarak ülkedeki fırsatları Türkiye yatırımcılar ile buluşturmak istiyor. Türkiye'nin yükselen ticaret ve yatırımcı potansiyelini dikkate alan şirket son olarak İstanbul'da gerçekleşen CNR Emlak Fuarı'nda görücüye çıktı. Firma yetkilileri, Türk vatandaşlarının hem oturmak hem de yatırım amaçlı Dubai'ye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

“Türkler için gözde yaşam yerleri”

Dubai, tasarlanan iş ve yaşam bölgeleriyle Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez pazarı içi yeni bir kapı olduğunu ifade eden Homebond Genel Müdürise Kenza Ayouby'e “Türkiye ile ilişkiler gelişti ve yeni imkanlar oluştu. Şehir dünyada ticari 'hub' olacak merkezleri inşa etmeyi hızla sürdürüyor. 2023 sonrası daha da hızlı hayata geçecek projeler Dubai'yi bir ticaret ve finans ağı olmasını güçlendirecek. Türkler için gözde yaşam yerlerinden Palimiye adaları, Palm Jumeirah Adası geliyor. Gemi şeklindeki Burj Al Arab Oteli ile bilinen yer yine. Hemen ilerisinde yeralan Jumeirah Pearl Island, ultra lüks yaşamı sunuyor. Dubai'nin merkezi olan alan, ayrıca şehrin en turistik yeri. Burç Halife Gökdeleni olduğu merkez hala cazibesini sürdürüyor. 'Dubai Marina', 'Dubai Hills' ve 'District One Meydan', en çok tavsiye ettiğimiz yerlerden” dedi.

“Türkler Dubai'de önemli yatırımcılardan”

Dubai merkezli emlak şirketinin dünyanın birçok ülkesinde hizmet verildiğini ifade eden Homebond Emlak Ofisi'nin Türkiye Sorumlusu Dilek Türk, “Dubai gayimenkul piyasasını dünyaya aşmış bulunmaktayız. Türkler Dubai'de önemli yatırımcılardan olduğunu fark ettik. Türkiye'nin son dönemlerde dikkat çeken bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Reklamlarımız ve sosyal medyadan dönüşlerden memnun kaldık. Form doldurup bilgi isteyen birçok insanla karşılaştık. Fuara geldikten sonra kendileri ile irtibat kurup bilgi verdik. Son 3 gündür fuar sürecinde ilgi çok fazla. Türkiye ve BAE ile ilişkilerin son dönemlerde gelişmesi bizim için itici güç oldu. Ayrıca iki ülke arasında mesafe de uzak değil. Dubai denilince hemen akla uçuk rakamlar geliyor. Ama bu çok doğru değil. Her keseye uygun fiyatlarda gayrimenkul bulmak mümkün" diye konuştu.