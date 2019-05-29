DÜBİDER'den ‘birlik' vurgusu

Kriz dönemlerinde manevi dayanışma büyük fırsatlar sunabilir. Ekonomi krize karsı dayanışma en önemli çaredir. Bugün cari piyasa ticari hayatta derin yaralar açmaktadır" dedi.

Döner Üreticiler Birliği (DÜBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan, döner üreticileri ile bir araya geldi.

Buluşmada açıklamalarda bulunan Mercan, “Bugün iş dünyamızın öncü ve değerli aktörleriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dernekleşme sürecinde ilk adımdır. Bu vesile ile Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Asya ve Avrupa yakaları olarak birleşmiş hali olan İstanbul dünya nüfusunun önde gelen kentlerinden biridir. Dünya ekonomisine değer katan İstanbul'da güç birliği yapanlar küresel kavgaların yaşandığı dünyada, bilindiği gibi güç ekonomidir. Oluşturmakta olduğumuz birlik ülkemize hem ekonomi anlamında hem de istihdam anlamında önem arz etmektedir” dedi.

"Ekonomik dayanışma geleceği yönetmektir. Atalarımız;birlikten kuvvet ayrılıktan azap doğar demişlerdir”

Mercan, “Maddi ve manevi kalkınmanın temeli dayanışmadır. Değerli girişimciler paranın güç haline geldiği bir dünyada yasıyoruz. İslam'ın aslı emri, sosyal ve ekonomik dayanışmadır. Güç elde etmenin ru¨knu¨, sosyal ve ekonomik dayanışmadan geçer. Çünkü Kuran'ın aslı emri dayanışmadır. Dayanışma için birlik olmak zorundayız. Ekonomik güçlerimizi, girişimci ruhlarımızı birleştirmeliyiz. Sosyal ve ekonomik alanda kurumsallaşma esastır. Bu kurumsallaşma döner üreticiler birliğinin güçlü iş dünyasının dayanışması demektir. İş dünyasının güçlü fertleri dayanışmayı bir Rahmet görmelidirler. İş dünyası kurumsallaşmanın gücüyle bireysel ekonomilerine de katkı sağlayacaklardır, çünkü birlikten kuvvet doğar" diye konuştu.

“Ekonomı·de gu¨ven ve tecru¨be aslı unsurdur. İslam'ın temel ru¨knu¨de tehlı·kede ı·s¸tı·rak, nı·mette ı·se taksı·mattır”

Mercan, “I·nsanogˆlu ve s¸irketler yüzde 50 riskiyle yas¸arlar. Yarın hangi s¸irketin bas¸ına ne gelicegˆini bilemezsiniz , do¨ner u¨reticileri birligˆi u¨yeleri tehlikelerde is¸tirak ediceklerdir. Do¨ner u¨reticileri birligˆi maddi ve manevi dayanıs¸ma ic¸inde olacaklardır.Gu¨ven unsuru ancak kars¸ılıklı teminat ile sagˆlanır. Tarihten gu¨nu¨mu¨ze go¨nu¨llu¨ o¨rgu¨tlenmeler, sosyal ve ekonomik dayanıs¸malar du¨nyada o¨nemli is¸ler bas¸armıs¸lardır.Giris¸imci u¨yeler birbirlerine gu¨ven verirler.Kriz do¨nemlerinde manevi dayanıs¸ma bu¨yu¨k fırsatlar sunabilir. Ekonomi krize kars¸ı dayanıs¸ma en o¨nemli c¸aredir. Bugu¨n cari piyasa ticari hayatta derin yaralar ac¸maktadır. Bo¨ylesine bir risk ortamında do¨ner u¨reticileri birligˆi, kurmak istedik, hepinize s¸imdiden katkılarınızdan dolayı tes¸ekku¨r ederim” ifadelerini kullandı.