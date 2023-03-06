İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğün konvoyunda otoyol magandalığı

İstanbul’da, Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da, Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Arnavutköy - Sultangazi yolunda düğün nedeni ile konvoy yapan bir grup otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmedi. O anlar diğer araçlarda bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, araçların şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmediği görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.