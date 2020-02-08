Düğün modasının kalbi Beyoğlu'nda attı

İstanbul'un en zarif düğün etkinliği "Bridal Weekend"in lansmanı Beyoğlu'nda yapıldı.

İstanbul'un en zarif ve en şık düğün etkinliği olan Bridal Weekend'in açılışı gerçekleşti. Beyoğlu Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, hayallerindeki gelinlik tasarımları ve diğer tamamlayıcı öğeler ile buluştu. 2020'nin düğün trendleri ve tasarım konusunda uzmanlaşmış 40'a yakın firmanın özel tasarımlarının sergilendiği etkinliğin tanıtımı, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda yapıldı.

"Birbirinden nezih ve kreatif çalışmalar yapılmış"

Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Evli olanlar var bekar olanlar var. Burası bekar olanlara daha çok hitap ediyor aslında ama burada sanat, tasarım, kültür boyutu olan bir etkinlik düzenleniyor. Stantları gezdim birbirinden nezih ve kreatif insanın ufkunu ve yüreğini açan çalışmalar yapılmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak böyle bir etkinliğe paydaş olmak ve Beyoğlu'nda yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Biz belediye başkanları olarak gençlere ve yeni evli çiftlere Allah bir yastıkta kocatsın gibi dilek ve temennilerde bulunuyoruz. O bakımdan bu işi yapanlara naçizane önerim yastıkları tek yapalım gelin ve damat evlerinde bir ömür boyu tek yastığa başlarını koyarak ömürlerini mutlu bir şekilde devam ettirsinler. Yoksa gelin kendi yastığını alıyor herkesin yastığı kendine olmaz. Bizim kültürümüzde yastık tektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum'' dedi.