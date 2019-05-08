Düğün öncesi bir beden incelme önerileri

"Düğüne 1 hafta kala nasıl bir beden incelirim ve Işıltılı bir cilde sahip olurum" sorularına Diyetisyen Nurda Balakçı, cevap verdi.

Her gelin adayının o özel günün hayalini kurduğunu ve kusursuz geçmesini istediğini söyleyen Dyt Nurda Balakçı, "Düğüne son 1 hafta kala sebze ve meyveden zengin hafif bir beslenme programıyla geçiren gelinler o özel gecede hayal ettikleri daha fit ve ışıltılı cilde sahip olabilirsiniz. Toksinlerden arınmak için kan dolaşımını hızlandıran; ıspanak, kereviz, salatalık, capri biber, ceviz ve yulaf gibi besinlere yer vererek, hem ışıltılı bir cilde sahip olabilir hemde metabolizmanızı hızlandırarak, daha fit bir vücut mümkün. C vitamininden zengin portakal, limon, ananas, kivi, greyfurt, elma gibi meyveler yağ yakımının hızlanmasını destekler. Özellikle son 1 hafta kala güzel bir cilt temizliği ve metabolizma hızlandırmak için içilen su miktarı oldukça önemli. İçerisine yeşil elma, zencefil, limon, nane, salatalık gibi antioksidandan zengin besinleri ekleyerek zayıflamanızı daha hızlandırabilirsiniz. Düz bir karın ince bir bel için özellikle düğüne son 1 hafta kala sebze ağırlıklı beslenilmeli ve öğünlerde salatalara yer verilmeli" dedi.

"Bitki çaylarını gün içerisinde eksik etmemelisiniz"

Son hafta yoğun bir koşturma döneminde vücutta ödem oluşabileceğini söyleyen Balakçı, "Bu sebeple, bitki çaylarını gün içerisinde eksik etmemelisiniz. Özellikle kiraz sapı ve mısır püskülü iyi bir ödem atıcıdır, fakat bunun yanında beyaz çay ve yeşil çayı da ekleyerek metabolizmanızın hızlanmasını destekleyebilirsiniz. Düğünde ince gözükmek kadar ışıltılı saçlar ve pürüzsüz bir cilt de önemli. Çiğ badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumları diyetinize porsiyon kontrolü yaparak ekleyebilirsiniz. Diyet kadar yapacağınız düzenli egzersizler de kilo vermenizi hızlandıracak ve daha fit görünmenize yardımcı olacaktır.

Stresli geçen düğün haftasında kabızlık problemi yaşanabilir. Hem protein açısından zengin hem de probiyotik değere sahip olan yoğurt bu dönemde diyetimize ekleyerek, sağlıklı bir bağırsaklara sahip olabilir ve kilo veriminizi hızlandırabilirsiniz. Bu süreçte paketli gıdalardan ve hazır konserve ürünlerden uzak durulmalı. Düğüne son 1 hafta kala uzun süre kan şekerinizi dengede tutacak besinlerin tüketimi de oldukça önemli. Özellikle; sofra şekeri, bal, reçel, hazır meyve suları, pasta, kek gibi basit karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Bu besinler kan şekerinizi aniden düşürerek tatlı krizlerine ve yeme ataklarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Dyt Nurda Balakçı'nın önerdiği detoks programı şöyle;

İncelten su tarifi: 7 bardak su içerisine 1 orta boy salatalık,2 dilim zencefil,1 adet dilimlenmiş limon, yeşil elma, 4-5 dal taze nane, 2 çubuk tarçın eklenmiş.

Kahvaltı: 1 bardak Smoothie (Hazırlanışı: 1 fincan ıspanak + 1 çay bardağı portakal suyu + ½ benekli muz + 1 bardak badem veya soya sütü veya bardak normal süt + 1 tatlı kaşığı bal)

Ara Öğün: 1 adet salatalık

Öğle: Detox Salata (Hazırlanışı: 1/4 mor lahana + 1 adet kırmızıbiber + 4 yaprak ıspanak + 4 adet brokoli + 1 havuç + 2 diş sarımsak +2 adet ceviz tüm malzemeleri 1 limon sıkarak karıştırın)

Ara Öğün: 4 kaşık probiyotik yoğurt

Akşam: 1 el büyüklüğünde ızgara balık

1 kâse salata( bol limonlu-yağsız)

Ara Öğün: 1 adet yeşil elma

2 günlük çorba detoksu

Kalkınca: geceden hazırlanan 1 litre suya 2 çubuk tarçın ve limon dilimleri eklenmiş ve bekletilmiş sudan 2 bardak içilmeli

Kahvaltı: 2 dilim ananas, 3 kaşık probiyotik yoğurt(tarçın eklenebilir)

Ara Öğün: 10 adet çiğ badem

Öğle: 1 kâse sebze çorbası (Hazırlanışı:1 kase karnabahar, 1 kase lahana, 1 adet yeşil biber, 1/2 orta boy soğan, 1/2 adet havuç, 2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek/bulgur, 1/2 adet limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, pulbiber, karabiber, kimyon)

Ara Öğün: 3 kaşık probiyotik yoğurt

Akşam: 1 kâse sebze çorbası (Hazırlanışı:1 kase karnabahar, 1 kase lahana, 1 adet yeşil biber, 1/2 orta boy soğan, 1/2 adet havuç, 2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek/bulgur, 1/2 adet limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, pulbiber, karabiber,kimyon)

Ara Öğün: 2 dilim anans+ 10 adet çiğ badem