Düğünde davetliler fazla alkol alınca ortalık karıştı

Küçükçekmece'de iddiaya göre düğünde alkolü fazla kaçıran şahıslar birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. İddiaya göre düğüne katılan bir grup, aldıkları alkol sonrası karşıdaki masada oturanlara laf atmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı. Tarafların yumruk ve tekmelerle birbirine girdiği kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki gruptaki kişiler de darp sonucu hafif yaralanırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.