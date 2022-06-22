Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular, o anlar kamerada

Sarıyer'de düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken o anlar hem vatandaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30'da Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra olayın büyümesiyle bağrışma sesleri duyuldu. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, düğünden çıkan diğer kişilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga eden şahısların alkollü olduğu öğrenildi. O anlar vatandaş kamerasına ve bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular'"

Olay anına şahit olan mahalle esnafı Taner Geyik, "Gece 23.00-23.30 civarı yabancı uyruklular burada düğün yapıyordu. Kapıda 2 kişi tartıştı, tartıştıktan sonra olay büyüdü. Olay büyüyünce de birbirlerine vurmaya başladılar. Ardından bütün herkes kapıya çıkıp video çekti. Ondan sonra emniyet güçlerini aradık. En son telefonu hanımefendi bir polis memuru açtı, olayı ona anlattık. Bütün herkes kavga etti, o ona vurdu o ona vurdu. Kavgadan sonra arabaya bindiler, alkollülerdi. Polisin gelmesine yakın hepsi dağıldı, gitti. Çok kalabalıklardı, 30 - 35 kişi vardı. Bu mahallede, düğün salonu civarında ara sıra sıkıntılar oluyor. Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular. Ortalık karıştı'' şeklinde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde düğünden çıkan iki kişi önce tartışmaya başlıyor. Tartıştıktan belli bir süre sonra kavga ediyorlar. Düğünden çıkan diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buluyor.