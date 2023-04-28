Düğünlerine bir gün kala KIZILELMA'yı görmek için TEKNOFEST'e koştular

Genç çift düğünlerine bir gün kala KIZILELMA'yı görmek ve gösteri uçuşunu izlemek için TEKNOFES'te koştu. Çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarın evleneceğini söyleyen Nimet Başören, “Çok gururluyum. Yarın düğünümüz var. Düğünden önce buraya gelelim, dedik. Düğünden önce bizi buraya getiren milli duygularımız. İçimizde akan kırmızı kanımız” dedi.

TEKNOFEST 2023 heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar ikinci gününde Atatürk Havalimanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar milli ve yerli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde Bayraktar KIZILELMA'da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Evlenmeden bir gün önce KIZILELMA'yı görmeye gelen çift bol bol fotoğraf çektirdi.

"Düğünden önce buraya gelelim dedik"

Düğünden önce KIZILELMA'yı görmeye geldiklerini belirten Nimet Başören, “Çok gururluyum. 2023 hayırlı bereketli geldi. İnsanların bu kadar KIZILELMA'yı sahiplenmesi de bizi çok gururlandırıyor. İnşallah daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Yarın düğünümüz var. Düğünden önce buraya gelelim dedik. Düğünden önce bizi buraya getiren milli duygularımız. İçimizde akan kırmızı kanımız” şeklinde konuştu. Milli duyguların düğünden daha ağır bastığını söyleyen Reşit Tilbaç, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, kendisi teknolojiye verdiği destek gençlere verdiği destek ortada. Allah yapandan edenden vesile olandan razı olsun. Düğün mü ağır basan dersen ki yoksa milli duygular mı tabi ki vatani duygular” ifadelerini kulandı.