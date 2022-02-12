Dükkanda ilk siftahı hırsızlar yaptı, 60 kiloluk kombiyi çaldılar

Kartal'da 15 gün sonra açılışı yapılacak olan boş dükkanda müşterilerden önce hırsızlar siftah yaptı. Dükkana giren hırsızlar, değeri 25 bin TL olan yaklaşık 60 kilogramlık kombiyi kısa sürede çalıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, tadilat aşaması yeni biten ve 15 gün sonra motosiklet bayisi olarak açılışı yapılması planlanan boş haldeki dükkana giren 2 hırsız yeni takılan kombiyi kısa sürede sökerek çaldı.

Saat 03.56 sıralarında boş dükkana giren hırsızlar piyasa değeri 25 bin TL olan ve yaklaşık 60 kilogramlık kombiyi 4 dakika gibi kısa bir sürede sökerek kayıplara karıştı. Dükkanda bulunan alarm sistemlerinin hırsızların dükkana girip kombiyi çaldıktan sonra aktif olması ise hırsızların işini kolaylaştırdı.

Dükkan sahibi Yusuf Ataipek, "Burası bizim grup şirketlerimizin motosiklet bayiisi olacaktı ve yaklaşık 15 gün sonra açılışı yapacaktık. Gördüğünüz gibi daha mallar da gelmedi. Fakat tadilat aşaması bitti. Tadilat aşamasında kombi, klima ve radyatörler takıldı. Alarm sistemleri aktifti. Fakat hırsızlar 03.56 sıralarında içeri giriş yapıyorlar ve alarm sistemi devreye girmiyor. 4 dakika içerisinde saat tam 4'te hırsızlar tam çıkarken alarm devreye giriyor. Bundan dolayı da 25 bin TL değerindeki kombimiz çalınıyor. Kombi ortalama 50-60 kg ağırlığında. 2 kişi kaldırıp götürüyorlar. Tam 03.56 da giriyorlar, 4'te çıkmış oluyorlar ve alarm 4'te devreye giriyor. 4 dakikada işlerini bitirip çıkıyorlar. Maalesef ilk siftahımızı hırsızlar yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.