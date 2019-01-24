Dükkanının soyulduğunu internetten gören kuyumcudan hırsızlara kurşun yağmuru

Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya sabah saatlerinde gelen 3 soyguncu, iş yeri çalışanının ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Olayı uzaktan sistem ile tesadüfen kamerada gören iş yeri sahibi, dükkanına gelerek soyguncuları kurşun yağmuruna tuttu. Polis, kurşunlardan kurtularak kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde müşteri gibi 2 kişi dükkana geldi. Burada döviz bozdurmak istediklerini söyleyen kişiler bir süre sonra silah doğrulttukları iş yeri çalışanının ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Olayın yaşandığı esnada soygunculardan birisinin de geldikleri hafif ticari araçta beklediği öğrenildi.

İş yeri sahibi güvenlik kamerasından gördü

Olayın yaşandığı esnada iş yeri sahibi Alper Karaarslan da dükkanını kontrol etmek için online olarak güvenlik kamerasını izliyordu. İş yerinde çalışanının maskeli kişiler tarafından yere yatırıldığını gören Karaarslan koşarak dükkanına geldi. Burada soyguncuları kurşun yağmuruna tutan Karaarslan, olayı şöyle anlattı:

"Tezgahtarım dükkanda yalnızdı. Eve gittim ben. Uzaktan görüntülü kameram ile dükkanımı izliyordum. Adamımı yere yatırmıştı 2 kişi bir kişi de arabada bekliyordu. O arada ben kameradan görür gelmez evden koşarak geldim. Beylik tabancamı çıkardım ilk etapta tezgahtarın canına bir şey olur diye dükkana girmek istemedim. Sonra ben silahımı çıkardım. Onlar dükkandan çıktı. Arabaya binerlerken 15 el ateş ettim. Çantayı bırakıp kaçtılar. Şu anda olay yeri inceleme takip ediyor çantayı bıraktıkları için şu anda ne kadar zararımız var bilmiyorum ama olay yeri inceleme işlemleri bitirdikten sonra daha sonra bakacağız eksiğimiz var mı yok mu diye. En kısa sürede polislerin bu şüphelileri bulmasını talep ediyoruz. Bizim başımıza geldi diğer arkadaşlarımızın başına gelmesin diye."

Kaçan şüphelilerin birisinin yaya olarak olay yerinden kaçtığı, diğer ikisinin ise bir miktar altın ve para ile kaçtığı düşünülüyor. Zanlıların olay yerinden kaçarken yanlarında getirdiği çanta ise polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.