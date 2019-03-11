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Dumanların çevreyi sardığı yangın amatör kamerada

Pendik’te bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Pendik'te bir binanın çatı katında yangın çıktı. İki kişinin yaşadığı evdeki yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye erleri evdeki yavru güvercinleri kurtardı. Yangın amatör kameraya saniye saniye yansıdı.


Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Evde yaşayan Selahattin Bozkurt ve Mustafa Zonturoğlu'nun o sırada evde olmaması olası bir facianın önüne geçti. Çıkan yangın sonucu çevreyi yoğun duman kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kurtköy, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, yavru güvercinleri de yangından kurtardı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Evi yanan Selahattin Bozkurt; ”1'e 20 kala evden çıktım televizyonun fişini dahi çektim. Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tüm eşyalarım yandı. Kalacak yerimiz dahi yok” dedi.

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