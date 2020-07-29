DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak'dan Kurban Bayramı mesajı

Kaya Muzaffer Ilıcak'ın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama, "Kurban Bayramı yardımlaşma ve dayanışmanın sembolüdür. İnanç bütünlüğünü, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, aile bütünlüğünü, barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve hoşgörüyü simgeleyen Kurban Bayramı'nı kutlarken, Covid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken, temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz verilmemesi gerek. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım" dedi.

Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle önemine değinen Ilıcak, "Kurban Bayramı vesilesiyle, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp ayrışmak yerine kucaklaşmamızı, birlik olmamızı sağlayan o güzel duyguların tüm yüreklere hakim olması temenni ediyorum.

Bizlere, özgürce ve huzurla bayramları kutlama imkanı veren başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve yüce milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında hayatını hiçe sayarak vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimize, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'dan rahmet ve kahraman gazilerimizi minnetle sağlıklar diliyorum. Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yüce Allah'tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.