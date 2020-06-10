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DUMESF'in organize ettiği online şampiyona ikinci kez yapıldı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu’nun organize ettiği 2.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu'nun organize ettiği 2. Online Evde Kal, Sporla Kal Açık Spor Dünya Şampiyonası gerçekleşti.


Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu'nun (DUMESF), korona virüs salgınında sporcuları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve 10-27 Mayıs tarihlerinde ikinci kez yapılan Online Evde Kal, Sporla Kal Açık Spor Dünya Şampiyonası tamamlandı. Online spor yarışmasının finali, 27 Mayıs tarihinde 7-77 yaş gurubundaki tüm sporcuların katılımı ile gerçekleşti.


Şampiyona sonunda açıklamalarda bulunan DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "3 Mayıs tarihinde başlattığımız şampiyona Türkiye'den ve dünyanın çeşitli üyemiz olan ülkelerden Almanya, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, İran, Irak, Afganistan, İngiltere, Özbekistan, Rusya'dan toplam 300 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Bu şampiyonada derece yapan sporcularımıza online katılım belgesi ve başarı diplomalarını dağıttık. Korona virüsün bulaşmasını engellemek ve can kaybını önlemek için tavsiye edilen en önemli mücadele aracı evde kalmak. Kısıtlamaların yeniden düzenlendiği bu dönemde mutlaka maske takılmalı, sosyal mesafeye riayet edilmeli ve temizlik kurallar'na uymalıyız" dedi.


Muzaffer Ilıcak ayrıca şampiyona katılımcıları, Prof. Dr. İbrahim Öztek, Namık Ekin, Hayrettin Hamurcu, Ercüment Taşdemir, Avrupa temsilcisi Bekir Özer, Yarışma Koordinatörü Ahmet Rasim Yılmaz ve jüri üyeleri Ercan Özhan, Mikail Kır, Metin Ufuk, Ahmet Kerim Kulçak, Murat Olcay, Kenan Biçer, Nuhi Hekimoğlu ile Remzi Taşcı'ya teşekkür etti.

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