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Dün akşam Fener'e, bu akşam Beşiktaş'a Serkan Tokat

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Tokat, dün akşamki Fenerbahçe-DG Sivasspor maçında da aynı görevi üstlenmişti.


Dün oynanan Fenerbahçe-DG Sivasspor maçında VAR koltuğunda oturan Serkan Tokat, bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde de Video Yardımcı Hakem görevini üstlenecek. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.


Ayrıca Serkan Çınar'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.

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