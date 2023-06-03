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"Dün, Bugün ve Yarın" sergisine sanatseverlerden yoğun ilgi

"Dün, Bugün ve Yarın" sergisi Cumhuriyet’in 100.

"Dün, Bugün ve Yarın" sergisi Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in kazanımlarına farklı dönemlerde tanıklık etmiş üç sanatçıyı bir araya getiriyor. Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Zorlu PSM, DG Art küratörlüğünde Devrim Erbil, Beste Alperat ve Mr. Besk'i bir araya getirerek oluşturduğu özel sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul'u eserlerine yansıtan Devrim Erbil, heykeltıraş Beste Alperat ve Türkiye'nin asırlardır eski efsanelere, fermanlara, hikayelere konu olmuş lale çiçeği motifleriyle genç kuşağın yenilikçi ismi Mr. Besk'in eserleriyle "Dün, Bugün ve Yarın'' sergisi ücretsiz olarak 4 Haziran'a kadar Zorlu PSM Meydan Fuaye'de ziyaret edilebilecek.

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