Dündar Keşaplı'ya adada bir görev daha

Uzun yıllar İtalya'da yaşayan ve çok sayıda medya kuruluşunun temsilciliğini yapan Türk gazeteci Dündar Keşaplı, Malta'nın önemli ve köklü kulübü Hamurun Spartans ile anlaştı.

Bugüne kadar İtalya ve uluslararası spor camiasında yaptığı önemli haberleriyle tanınan Dündar Keşaplı, mesleki yaşantısını Malta'da farklı bir boyuta taşıdı. Sezon başı Malta'nın Sliema Wanderers kulübünün basın ve halkla ilişkiler genel direktörlüğünü üstlenen Keşaplı, yeni sezonda bir başka Malta kulübüne transfer oldu. Dündar Keşaplı, yeni sezonla birlikte adanın bir diğer köklü kulübü Hamurun Spartans'ın basın ve halkla ilişkiler genel direktörlüğü ile uluslararası ilişkiler ve UEFA ile ilişkiler sorumlusu oldu.

Gazeteci Keşaplı, Hamurun Spartans kulübünde üstlendiği görev nedeniyle mutlu olduğunu, futbol, uluslararası ilişkiler ve UEFA nezdindeki tecrübelerini Hamurun Spartans'a aktaracağını, kendisi için de yeni bir tecrübenin başladığını söyledi.

Dündar Keşaplı, daha önce de İtalya spor tarihinde bir ilke imza atarak, 2009 yılında İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu (USSI) üyeliğine seçilmişti.