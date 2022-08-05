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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Mazlum Demir'den altın madalya

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde Mazlum Demir altın madalya kazanırken, Hayrettin Yıldız da yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde Mazlum Demir altın madalya kazanırken, Hayrettin Yıldız da yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.


Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde iki madalya birden geldi. Milli atlet Mazlum Demir, 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu Hayrettin Yıldız ise 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya aldı. Kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol da geçtiğimiz günlerde gümüş madalya kazanmıştı.

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