Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Türkiye'ye destek açıklaması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelen sözde Ermeni iddialarını içeren tasarı hakkında "Amerika Kongresi'nde alınan karara karşı Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'yi haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağız" dedi.

Ziyatdin Kassanov, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde Ermeni iddialarına ilişkin tasarının tarihi gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Türkiye üzerinden Türk dünyasının baskı altında tutulmak istendiğini, Türkiye'nin hedefe alınarak dünyanın dört bir yanında bulunan Türklerin baskı altında tutulmak istenmekte olduğunu ifade eden Kassanov, "Bugün Türkiye'nin çabaları ve gücü sayesinde bir çok Türk soylu insanımız sığınacak bir ana kucağı bulmuştur. Ana vatan bizim için çatısına sığındığımız büyük bir evdir. Siyasi nedenlerle tarihi olaylar hakkında karar almayı ABD halkı da kabul etmeyecektir. Bizler Ahıska Türkleri olarak dünyanın her yerinde yaşayan insanlarımızla Türkiye'nin yanındayız" dedi.

"Türkiye güvenli liman"

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Türkiye'nin tarih boyunca mazlum insanlara kucak açtığını aktararak, şunları kaydetti: "2011 yılında Suriye'de olaylar başladığında 4 milyon mazlum insan kucak açan ana vatandır Türkiye. Dinine, ırkına ülkesine bakmadan her dönem mazlum halklara Türkiye sahip çıkmıştır. Bizler sürgünlerin sürgünlerini yaşamış olan Ahıska Türkleri her zaman güvenli liman Türkiye'ye yanımızda bulduk. Bizde Ahıskalı Türkler olarak ne zaman başımız sıkıştığında sığındığımız liman Türkiye olmuştur. Bunun en yakın örneği 2015 yılında Ukrayna'nın sıkıntılı bölgesinde yaşayan Ahıska Türkü soydaşlarımızın sıkıntılarını DATÜB olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen Türkiye'ye 700 aile 3 bin kişiye iskanlı göçle getirilmiştir."