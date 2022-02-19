Dünya Akademik Acil Tıp Konseyine Türkiye'den başkan

Dr. Başar Cander seçildi.

Tüm dünyada acil tıp çalışmalarında önemli görevler üstlenen ve birçok uluslararası ödül alan Prof. Cander, bu görevi 2023'te devralacak. Japonya, ABD, İtalya, Katar, Singapur, Hindistan, Malezya, Ekvator gibi çok sayıda ülkenin üye olduğu konsey en geniş akademik acil tıp kongrelerini yapıyor. Dünyada acil tıbbın akademik yönden gelişimini hedefleyen konsey gelecek yıl kongresini Türkiye'de Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte gerçekleştirecek. Prof. Dr. Cander, “Ülkemizde acil tıbbın 30 yıllık geçmişiyle çok önemli mesafe kat ediyor, dünyada bir çok ülkeye örnek olacak çalışmalar yapılmaktadır. Acil tıp uzmanlık tecrübemiz Avrupa'nın çok önünde. Avrupa'da Almanya dahil birçok ülkede henüz acil tıp uzmanlığı yeni yapılanıyor. Türkiye'de birçok akademisyen yetişti, 3 bin'den fazla asistan var ve bu rakamlar birçok ülkeden çok önde. Kendi kitaplarını yazan kendi kılavuzlarını oluşturan hekimlerden oluşan bir yapıya ulaştık. WACEM çok önemli çalışmalar yapıyor ve 2023 kongresini ülkemizde cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirecek. Bu dönemde ülkemizden bir öğretim üyesinin WACEM'in başında oluşu çok gurur verici bir durum. Destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.