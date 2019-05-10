Dünya çapında tanınan Doç. Dr. Eren Erdem Türkiye'de konferans verecek

Dr. Eren Erdem, 22 Mayıs'ta onkologlar, omurga cerrahları ve radyologlar için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Hem Amerika'da hem Türkiye'de operasyonlar gerçekleştiren, kifoplasti (çökme kırığı) prosedürünü 5 binden fazla kez gerçekleştiren ve dünya çapında en tecrübeli doktorlardan birisi olan Doç. Dr. Eren Erdem, 'Omurga Tümörlerinde Girişimsel Yöntemler' konu başlığıyla onkologlar, omurga cerrahları ve radyologlar için bilgilendirme toplantısı yapacak. 22 Mayıs Çarşamba Günü İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleşecek toplantı 17.30'da başlayacağı açıklandı.

Doç. Dr. Eren Erdem kimdir?

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni bitiren Doç. Dr. Eren Erdem, 1993 yılında New York Suny Üniversitesi'nde Radyoloji ihtisasına başladı. 1998 yılında uzmanlığını tamamlayıp, ilk önce Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde Nöroradyoloji üst ihtisası, sonrasında ise, Boston Lahey Klinik'te Nörovasküler ve Girişimsel Nöroradyoloji üst ihtisasını tamamladı. 2000 yılında Arkansas Üniversitesi'nde akademik kariyerine başlayan Doç. Dr. Eren Erdem, burada Endovasküler Nöroradyoloji kürsüsünü kurdu ve Arkansas eyaletindeki ilk Anevrizma ve AVM Endovasküler tedavilerini gerçekleştirdi.

Arkansas Üniversitesi'nde 13 yıl boyunca Bölüm Başkanı olarak görev alan Doç. Dr. Eren Erdem, burada 10 yıl süre ile çalıştığı Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile 2007 yılında Arkansas Senatosu tarafından eyalet teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. 2014 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde Baptist Medical Center - Little Rock hastanesinde çalışmaya başlayan Doç. Dr. Eren Erdem, burada hala Bölüm Başkanı olarak part-time hizmet vermeye devam ediyor.

Akademik kariyerinde birçok etkinliğe katılan Doç. Dr. Eren Erdem'in 50'nin üzerinde yayınlanmış makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Dünya'da Kifoplasti (çökme kırığı) tedavisini en çok yapan birkaç doktordan birisi olan Doç. Dr. Eren Erdem, ayrıca sakroplasti prosedürünü de ilk yapan doktorlardandır ve bu tedavi yöntemi ile ilgili patenti bulunmaktadır. Her türlü omurga ağrı tedavisinde minimal invaziv yöntemleri 20 seneye yakın senedir başarıyla uygulayan Dr. Erdem Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen en yeni tedavi yöntemlerini de ülkemizde uygulamaktadır. Ayrıca beyin, baş-boyun ve omurgadaki vasküler problemleri, kasıktan giriş yaparak damar yolundan tedavileri konusunda engin tecrübeye sahiptir. Bu şekilde beyin anevrizmalarını, vasküler malformasyonları ve bazı beyin tümör türlerini, damar tıkanıklıklarını tedavi etmek mümkündür. Bu gelişmiş prosedürlerin ve tedavilerin yanında Dr. Erdem, Nöroradyoloji alanında gerçekleştirilen yenilikler konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. StabiliT (çökme kırığı tedavi metodu) klinik uygulamaları konusunda Dfine tıbbi cihaz şirketi ile kosülte etmiş ve bu cihazla ilgili ilk bilimsel makaleleri yazmıştır. Ayrıca, Sakroplasti tedavisi ile ilgili, Medtronic firması ile birlikte çalışan Eren Erdem, adına patentli yeni cerrahi teknikler geliştirmiştir.

Akım çevirici anevrizma tedavisinde aktif olarak halen ABD'de doktorları eğiten Doç. Dr. Eren Erdem, inme tedavisinde damar yolundan ABD'de geliştirilen yeni tedavileri kullanan doktorların öncüleri arasındadır. Bu zamana kadar akademik kariyerinde birçok etkinliğe katılan Doç. Dr. Eren Erdem'in 50'nin üzerinde yayınlanmış makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Sakroplasti prosedürünü de ilk uygulayanlardan biri olan Dr. Erdem'in bu tedavi yöntemi ile ilgili patenti de bulunmaktadır.