Dünya çapında uygulanan Covid-19 aşı sayısı 11,4 milyar dozu geçti.

Nisan 2022 araştırmalarına göre dünya çapında uygulanan Covid-19 aşısı 11,4 milyar dozu geçerken, 3 milyar 293 milyon 262 bin 316 doz ile en çok Çin topraklarında uygulandığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya çapında uygulanan Covid-19 aşısı dozları belli oldu. Böylelikle dünyada uygulanan COVID-19 aşısı 11,4 milyar dozu geçerken, 3 milyardan fazla doz ile en çok Çin topraklarında (MailandChina) uygulandığı görüldü. İkinci sırada 1 milyarın üzerinde doz ile Hindistan yer alırken, üçüncü sırada 883 milyon doz ile Avrupa Birliği ülkeleri (EU) yer aldı. ABD'de uygulanan aşı dozu ise 565 milyon olarak açıklanırken, Brezilya'da bu sayısının 419 milyon olduğu gözlendi. Türkiye'de uygulanan aşı dozunun 147 milyonu geçtiği görülürken, İran ile hemen hemen aynı dozda aşı olduğumuz saptandı.

Ajans Press, COVID-19 ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre ile Covid-19 son 2 yılın en çok konuşulan başlığı olarak yerini korumaya devam ediyor. Covid-19 aşıları ülkemize 30 Aralık 2020 tarihinde giriş yaparken, medyada da bir hayli konuşulmasıyla dikkat çekti. Bu süre zarfında toplam 700 binden fazla aşı içerikli haberler tespit edildi. Yerli aşı Turkovac ise 8 bin 956 haber içeriğinde yer aldı.