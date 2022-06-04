Dünya Çevre Günü'nde Pegasus Hava Yolları'ndan sürdürülebilirlik adımı

Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgâr enerjisi santraline verdiği destekle nötrlediğini duyurdu.

Daha sürdürülebilir bir gelecek için “IATA'nın 2050'ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, attığı adımlara 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir yenisini daha ekledi. Şirket, o gün gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgâr enerjisi santraline verdiği destekle nötrleyecek. “Gelecek kanatlarımızın altında” diyen Pegasus'un bu özel çalışmayı duyurduğu videoya şirketin internet sitesinden ulaşılabilecek.

“Daha güzel bir gelecek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var”

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönetiyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için ‘IATA'nın 2050'ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalara, Dünya Çevre Günü'nde bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje bizim için çok kıymetli; çünkü gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz her şey için, hep birlikte mücadele vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre ve daha güzel bir gelecek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Yeter ki inanalım, gayret gösterelim ve vazgeçmeyelim” dedi.

Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Şirket olarak çalışmalarımızı Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki yönetişim stratejimizle uyumlu ve çıktılarına destek olacak şekilde planlıyoruz. Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veriyoruz. Bu sebeple filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin tercih edilmesi, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm karbon emisyonunu kaynağında engellememiz bugünün teknolojisiyle ne yazık ki mümkün değil. Karbon nötrleme çalışmaları gibi projeler ise uçuş kaynaklı karbon emisyonlarının farklı alanlarda daha az emisyon oluşturan üretim faaliyetleri üzerinden dengelenmesine imkân sağlıyor. Desteklediğimiz IATA “2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".