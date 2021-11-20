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Dünya Çocuk Hakları Günü'nde renkli kutlama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 Kasım ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ çok uluslu çocukların katıldığı Kukla Tiyatrosu ile kutlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' çok uluslu çocukların katıldığı Kukla Tiyatrosu ile kutlandı.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' Medicine Hospital'da Kukla Tiyatrosu ile kutlanırken renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk kanalında program sunuculuğu yapan Burak Sezen'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte dünya vatandaşı çocuklar, geleneksel sahne sanatlarımızdan olan Kukla Tiyatrosu ile keyifli dakikalar yaşadılar. Türk ve Uluslararası çocuk hastaların izlediği etkinlikte, program sonunda etkinlik alanındaki çocuklara hediye verilirken, müşahede altında olan ve yatılı tedavi gören çocuklar da unutulmayarak, ekranlardan tanıdıkları “Burak Abi”leri tarafından odalarında ziyaret edildi.

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