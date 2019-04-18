Dünya çocukları, Vali Yerlikaya'ya “Barış Ekmeği” hediye etti

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği “10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Çocuklar Vali Yerlikaya'ya ülkelerinden getirdikleri unlarla yaptıkları barış ekmeğini hediye etti.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği “10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile beraber yaptıkları barış ekmeğini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya hediye etti. Valiyi makamında ziyaret eden barışın çocukları, Vali Yerlikaya'ya ülkelerinden getirdikleri geleneksel eşyalardan oluşan hediyeler de verdi. Vali Yerlikaya'nın da çocuklara hediye vermesinin ardından Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

“Bütün dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz”

Dünya çocuklarının yapmış olduğu barış ekmeğinin tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bu yıl bu ekmeği ilk ziyaret ettikleri İstanbul Valiliği'ne getirdiler. Ev sahipliği ve bu güzel organizasyonu yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bu yıl 7 ülkeden misafir edilen kıymetli çocuklara huzurlarınızda bu barış ekmeğini hediye ettikleri için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da yazacakları mektupla beraber yanında gönderecekleri barış ekmeği, dünyada tüm insanlığa, kardeşliğe, dostluğa, huzura ve barışa vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu emeklerinin, bu gayretlerinin en güzel şekilde karşılık bulmasını arzu ediyoruz. Bütün dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.