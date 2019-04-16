Dünya çocuklarının sağlığı Türk baba-oğula emanet

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (International Pediatric Association-IPA) yönetiminde baba oğul iki Türk görev yapacak.

IPA Direktörlüğüne tarihinde ilk kez bir Türk getirilerek geçtiğimiz yıl Kerem Hasanoğlu atanmıştı. Bu yıl ise başkanlık seçiminde oyların yüzde 70'ni alan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu gelecek dönem Başkanı olarak göreve başladı.

Prof. Dr. Hasanoğlu geçtiğimiz günlerde her ülkenin yalnızca 1 oy hakkına sahip olduğu tüm ülkelerin katılımıyla Panama'da yapılan seçimde IPA'nın gelecek dönem başkanı olarak göreve başladı. Bu görevlendirme sonrası saygın kuruluşun iki önemli tepe noktasında iki Türk boy göstermeye başladı.

Kerem Hasanoğlu Uluslararası Pediatri Kurumu'nun başkanlığı için babasına teklif götürdüğünde çok zor iknâ olduğunu ifade ederken, Prof. Dr. Hasanoğlu ise süreci şöyle anlattı: "Oğlum, 'Baba Dünya Pediatri Kurumu'na bağlı 1 milyon 200 bin çocuk doktoru var. Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu, sen de gel başkanlığını yürüt' dedi. Biz de bu şekilde başladık. Ben ülkem adına sevinçliyim ve gururluyum".

Panama'da bu anlamda dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kerem Hasanoğlu, "IPA 1 milyon 200 bin çocuk doktorunu kendi çatısı altında topluyor ve bu anlamda dünyadaki en büyük çocuk sağlığı kurumu. Başkanlık seçiminde bir takım kriterlerimiz var. Birincisi bütün ülkeler tarafından tanınan ve saygınlık gören bir kişi olmalısınız çünkü her ülkenin, her delegenin 1 oy hakkı var. Tüm dünyada tanınan bir akademisyen kimliğiniz olması gerekiyor. Enver Hoca'da bu anlamda IPA tarafından dünyadaki en 5 pediatristten biri olarak gösteriliyor. Enver hocanın rektörlük, YÖK üyeliği gibi birçok özelliği vardı ama esas önemli olan uluslararası başarılarıydı. Çünkü dünyanın en büyük kurumlarından birini yöneteceksiniz. Sonuç olarak Türk bilim insanı Enver Hasanoğlu, oyların yüzde 70'ini alarak başkanlığa seçildi" dedi.

Geçtiğimiz yıldan beri IPA'nın direktörlüğünü yürüttüğü Kerem Hasanoğlu ise kurum olarak yapmayı planladıkları çalışmaları şöyle anlattı: "Asya'dan Afrika'dan bütün çocuklarla ilgileniyoruz ama Ortadoğu'nun daha fazla gündeme gelmesini istiyorduk ve bunun için çalışmalar yapıyorduk. Bize bağlı kurumların hepsi kendi devlet başkanları ve yönetimindeki kişilerle birebir görüşüyorlar. Biz dünyada Ortadoğu'daki çocuklara olanlar konusunda daha az hassasiyet gösterildiğini düşünüyoruz. ABD'de ya da başka bir yerde bir çocuğun ölmesi, Ortadoğu'da 150 çocuğun ölümünden daha fazla ses getiriyor dünyada. Oysa çocuklarda din, dil, ırk ayrımı kesinlikle olmamalı. Coğrafyaya bakılmaksızın her çocuk aynı yaşam hakkına sahip olmalı. Biz bunu çok güçlü bir şekilde vurguladık. Şu anda Türkiye'nin sahip çıktığı, savaş mağduru çocuklar var. Biz bu konuyu kurumlarımızda en üst düzeyden anlatabiliyoruz. Diğer ülkelerde IPA'ya bağlı kurumlarımızın yaptığı toplantılarda devlet başkanı ve sağlık bakanları statüsünde katılımlar oluyor. Biz de orada birebir Türkiye'nin yaptıklarını vurguluyoruz ve bu da inanılmaz derecede takdir görüyor."

Prof. Dr. Hasanoğlu ise IPA'nın bu anlamda Türkiye'yi model aldığını belirterek, "IPA diğer ülkelere Türkiye'yi model alın diyor. Diğer ülkelerde de çocuk göçmenler var ama bizi örnek gösteriyorlar" dedi.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, son yıllarda çok fazla tartışılan konu olan aşılar ile ilgili olarak "Ben 50 senelik hekimim ve 50 sene öncesi ile mukayese edilmez. Türkiye çok başarılı ve çok şey yaptık. Fakat son yıllarda bizi üzen bu aşı reddidir. Biz de IPA olarak tüm dünyada aşı reddinin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları vurgulayarak, sorumlu davranılması konusunu anlatmaya çalışıyoruz. Romanya'da, Fransa'da kızamık salgını çıkıyor. Türkiye böyle giderse bizde de salgın başlar. Halkı bu noktada aydınlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Aşı karşıtlarının söylediği, aşıların içerisinde cıva olduğu ve otizme neden olduğu konusundaki iddialara karşı olarak da açıklama yapan Prof. Dr. Hasanoğlu, "Kesinlikle öyle bir şey yoktur ve cıva o kadar düşüktür ki besinlerden aldığımızın milyonda biri kadardır. Hiçbir şekilde otizm yapmaz. Otizm ile ilişkisi yoktur" dedi.