Dünya Dans Günü Büyükçekmece'de kutlandı

Her yıl 29 Nisan tarihinde tüm dünyada kutlanan "Dünya Dans Günü” Büyükçekmece'de de kutlandı.

Kutlamaların 23. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin ayak sesleri olduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, pandemi nedeniyle son 2 yıldır kısıtlı yapılan festivalin bu yıl çok daha renkli ve coşkulu olacağını belirtti.

13 bin yıllık geçmişi var

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu'nun (FIDAF) 13 ülkeden gelen 15 temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen kutlamada konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve FIDAF Onursal Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur” sözünü hatırlatarak, “Bugün Büyükçekmece'de, 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olan dans sanatının son 40 yıldır kutlanmakta olan Dünya Dans Günü'nü Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu'nun Avrupa Kıtası temsilcileri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda da FIDAF'ın 10'uncu kuruluş yıl dönümüdür, kutlu olsun” diye konuştu.

“Balkan dansları rüzgarı”

Başkan Akgün, FIDAF'ın Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Kosova, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve Sırbistan temsilcileri ve dansçılara çeşitli hediyeler takdim etti. FIDAF temsilcileri de Başkan Akfayak

gün'e ülkelerinin folklorik özelliklerini yansıtan objeler armağan etti.

Törenin ardından Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyükçekmece Belediyesi ve FIDAF işbirliğiyle Dünya Dans Günü çerçevesinde “Balkan Dansları Rüzgarı” etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe Sırbistan'dan 5, Bulgaristan'dan 2 Türkiye'den ise 1 dans grubu katıldı.