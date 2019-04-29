Dünya Dans Günü Kartal'da kutlandı

'29 Nisan Dünya Dans Günü' Kartal'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kartal Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile AGON dans gurubu işbirliği ile hazırlanan program izleyenlere dans şöleni yaşattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de dansçılara eşlik ederek dans etti.

'29 Nisan Dünya Dans Günü' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kartal Belediyesi de Dünya Dans Günü kapsamında renkli bir etkinliğe imza attı. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kartallılar katıldı. 20 farklı dans figürü ile 250 dansçının katıldığı etkinlikte Kartallılar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonrası Başkan Gökhan Yüksel sahneye çıkarak dansçılarla karşılıklı oynadı. 7'den 70'e her yaştan dansçının sahne aldığı gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

Gecede konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yarın Dünya Dans Günü biz bugün kutladık Kartal'da. Kartal'ın bir değeri kültür ve sanatın ışığının yüksekliği AGON dans gurubu ile birlikte Dünya Dans Günü'nü kutlamış olduk. Kültür sanat etkinliklerini önemi büyük. İnsanları birleştiren ne siyasi görüş, ne din, ne dil ne de ırk hiçbir şey demeden bütün insanları birleştiren, kucaklaya bir anlayıştır sanat. Bu vesile ile Türk Dünyası'ndaki sanat figürlerini hem de dünyadaki dans figürlerini burada gördük. Küçük çocuktan yaşlısına kadar her yaştan dansçısı vardı. Hayat enerjileri yüksekti. Herkesin dünya dans gününü kutluyorum ve herkese öneriyorum. Kartal'da kültür-sanat ışığı büyüyerek devam edecek” dedi.