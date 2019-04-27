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Dünya Dans Günü'nde misafir dans topluluklarından şov

Ataşehir Belediyesi, Yeditepe Üniversitesi ve Watergarden işbirliğiyle hazırlanan Dünya Dans Günü etkinliğinde, 4 ülkeden gelen misafir dans toplulukları ile Ataşehirli topluluklar muhteşem dans şovları sergilediler.


Watergarden'da gerçekleşen Dünya Dans Günü kutlamalarına; Bulgaristan'dan Folk Dance Group “Trakiiska Mladost”, Bosna Hersek'ten “Ensemble Tenelija”, Kosova Cumhuriyeti'nden AKV “Lidhja E Prizrenit” ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Halk Bilim Topluluğu katıldı.


“Dans Etmek Devrimdir” sloganıyla hazırlanan etkinliğine Türkiye'den de Yeditepe Üniversitesi Folklor Kulübü Halk Dansları Toplulukları ve Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu katıldı.


Ülkelerinin geleneksel danslarından örnekler veren gruplar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.


Gösteri öncesi Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret eden misafir ülke topluluklarına Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman tarafından teşekkür mahiyetinde küçük hediyeler verildi.


Ardından Ataşehir Belediyesi'ni önünden ülkelerinin bayraklarıyla kortej yapan dans grupları Watergarden'da gösterilerini sundular.

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