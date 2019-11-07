Dünya devi batarya üreticisi Türkiye'de iş birliği arıyor

Dünyanın önde gelen lityum batarya üreticilerinden olan CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai, “Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Şu anda Türkiye için işbirliği alanlarına bakıyoruz. Şirketler arasında olası işbirliği alanlarını araştırıyoruz” dedi.

Her biri alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” için İstanbul'da buluştu. IAEC 2019'un ana konuşmacısı olan dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen lityum batarya üreticilerinden CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai ise, lityum iyon bataryalar ve elektrikli araç teknolojileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Lai, geçtiğimiz 10 yıla göre batarya menzillerinin dört katına çıktığını kaydederek, “Bunu yaparken de yaklaşık yüzde 80 oranında batarya maliyetleri düşürüldü. Gelecekte bu hedefler doğrultusunda iyileştirmelere devam edeceğiz. Elektrikli araçlar bu anlamda konvansiyonel araçlarla eş değer rekabete ulaşacak hatta daha iyi fiyatlara satışa çıkacak” dedi.

“İş birlikleri bakıyoruz”

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini aktaran Lai, ilk gelişimde bir otomotiv markasını ziyaret ettiğini kaydetti. Lai, Türkiye'de iş birliği aradıklarını söyleyerek, “Türkiye için işbirliği alanlarına bakıyoruz şu anda. Yani olası işbirliği alanlarını araştırıyoruz şirketler arasında diyebilirim. Türkiye çok önemli bir oyuncu. Pek çok üretici burada tesis açmış durumda ve ulaştırma açısından da çok kritik bir noktada yer alıyor” şekline konuştu.