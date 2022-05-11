Dünya El Hijyeni Günü Kartal'da sağlık çalışanları ve hasta yakınları ile kutlandı

Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi içinde stant kuruldu. Sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına dezenfektan ve çeşitli hediyeler vererek el yıkamanın önemini anlatan broşür dağıttı.

‘5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü çerçevesinde el temizliğinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi. Hastane çalışanları hastane içinde stant kurdu. El yıkama ile ilgili broşürlerin yer aldığı stantta sağlık çalışanları tarafından hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte hijyenin önemine vurgu yapılırken hasta yakınları ve hastaneye gelen vatandaşlara dezenfektan ve çeşitli hediyeler verildi.

‘El hijyeni hayat kurtarır'

Etkinlik çerçevesinde el hijyeni hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Nahide Haykır Zehir ‘'5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Dünya Sağlık Örgütünün 2009 yılından beri başlatmış bir olduğu etkinlik. Biz de bunu hastanemizde her sene yaşayarak ve etkinlik haline getirerek kutlamaya çalışıyoruz. Bir bilinç bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene Dünya Sağlık Örgütünün 5 Mayıs'ta yaşatmak istediği tema, "Hep birlikte birleşelim ve temiz ellerle bu dünyayı ilerletelim." Burada hasta, hasta yakını, bizler ve hastane yönetimi olarak hep birlikte el hijyeninin farkına varmayı hem hastalarımıza hem kendimize hatırlatmış oluyoruz bu sebeple.

El hijyeni neden önemli? Çünkü önlenebilir hastalıkların bir çoğu el hijyeninden kaynaklanmakta. Özellikle ishallerin yüzde 50'si, solunum yolu hastalıklarının yüzde 25 kadar oranı sadece ve sadece el hijyeni ile önlenebilir" dedi.

Etkinlik standından bilgi alan vatandaş Serpil Kaya ise "El dezenfektanı önemli. Çocuklarımıza iyi öğretmemiz gerekiyor. Sürekli ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu etkinlik de çok iyi olmuş. Teşekkür ederiz. Dezenfektan ve kurabiye hediye ettiler. Bizler de etkinliğe katkıda bulunduk'' dedi.