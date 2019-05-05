Dünya El Hijyeni Günü'nde bisiklet turu

Tura İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da ailesi ile birlikte katılarak destek verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Bisikletliler Derneği iş birliği ile 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde, ‘Yoğun Bakım Hayata Bağlar' temasıyla; yoğun bakım ve Sepsis farkındalığını artırmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Tura İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da ailesi ile birlikte katıldı. Tura katılanlar sabahın erken saatlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Bir süre burada bisikletleri ile bekleyen katılımcılar, daha sonra Caddebostan ve Bağdat Caddesi güzergahı üzerinden bisikletleri ile birlikte harekete geçti. Turu tamamlayanlar tekrar Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'na döndü.

Bisiklet turuna katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Bisiklet biliyorsunuz hem spor aracı, hem ulaşım aracı. Ve bizim insanlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi kilo ve hareketsizlik. Bisikletle hem hareket sağlamak hem de beslenme alışkanlıklarının düzgün hale getirmenin farkındalığını oluşturmak için iyi bir fırsat diye düşünüyoruz. Biz herkesin özellikle toplumumuzun sağlığını hastalanmadan koruması gerektiğini, sağlıklı kalmanın çok daha önemli olduğunu belirtmek ve bunun farkındalığını oluşturmak için buradayız. Çocuklarımla beraber, ailecek bisiklet süreceğiz. Hareketin önemli olduğunu, genç neslimizin dinç kalmasını sağlayacağını da düşünüyoruz” şeklinde konuştu.