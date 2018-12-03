Dünya Engelliler Günü'nde 107 engellinin iş sevinci

Arnavutköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde 107 engelli vatandaşa iş imkanı sağladı.

Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), Dünya Engelliler Günü'nde 107 özel vatandaşa iş imkanı sağladı. ‘İstihdamda Engel Yok' sloganıyla yola çıkan Arnavutköy Belediyesi, engelli vatandaşları İŞKUR gözetiminde 32 özel firmada işe yerleştirdi. Arnavutköy Kültür Merkezi'nde yapılan organizasyonda istihdam sağlanan engelli vatandaşların işe yerleştirilme sevinçleri görülmeye değerdi.

Program kapsamında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem dezavantajlı, engelli kardeşlerimize hem de tüm vatandaşlarımıza huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Geçmişte sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdüren kardeşlerimizin de bugün farklı şekilde engelli birer birey haline gelmiş olduklarını görüyoruz. Bu vesileyle sağlığın kıymetini bilmek, hayatın kıymetini bilmek, yaşamın kıymetini bilmek çok önemli. Bugün burada yaptığımız etkinliğe siz de şahit oluyorsunuz. Yüzlerce engelli vatandaşımız inşallah bugün iş sahibi olacak. Bugün tahmin ediyorum 100'ün üzerinde engelli kardeşimizin istihdamını gerçekleştireceğiz. Geçmişte de yine belediyemizin iş edindirme kısmı olan Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) tarafından gerçekleştiriliyordu. Bugün yine ABİM'in organizasyonunda İŞKUR'un paydaşlığında ve Arnavutköy'de faaliyet gösteren özellikle sanayide ve diğer ticaretle uğraşan kurumlarımızın engelli istihdamına yönelik yapılan bir çalışmayı bugün burada yönetiyoruz. İnşallah günün sonunda hayırlı haberlerle, yüzlerce vatandaşımızın iş imkanına kavuşmasıyla sonuçlanacak” dedi.

İş görüşmelerinin çok iyi geçtiğini söyleyen engelli vatandaş Mücahit Yılmaz, “Belediyemizin bu sunmuş olduğu program için başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Engelliler için çok büyük bir olanak bu. Engelliler artık evden çıksın, sosyalleşsin, iş hayatına adım atsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Çok güzel bir gelişme bu engelliler açısından” diye konuştu.

Programa iş aramaya gelen başka bir engelli vatandaş ise “İş arıyorum. Burada istihdam sağlıyorlarmış. Ben de iş görüşmesine geldim buraya. Görüştüm birkaç yerle. Birkaç tanesi olumlu geçti. Bazı sıkıntılar var onları da çözersek herhalde olacak iş. Özellikle bizim gibi insanlara yardımcı olmalara gerçekten çok iyi oluyor” şeklinde konuştu.