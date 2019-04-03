Dünya Eskrim Şampiyonası 6 Nisan'da Polonya'da yapılacak

Polonya'nın Torun kentinde 6-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kılıç, flöre ve epe branşlarında 19 milli eskrimci madalya için ter dökecek.

Geçtiğimiz şubat ayında İtalya ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu yaşatan milli eskrimciler, Torun'daki Dünya Eskrim Şampiyonası yolunda yeni hedefe kilitlendi. Avrupa'da Nisanur Erbil'in ‘Yıldızlar Kadın Kılıç' kategorisinde Türkiye'ye kazandırdığı altın madalya ile ilk hedefini gerçekleştiren eskrimciler, bu başarının verdiği motivasyonla şimdi de gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Sporcular Polonya'da tamamladıkları hazırlık kamplarının ardından kılıç, flöre ve epe branşlarında Torun'da madalya mücadelesi verecek. Dünya Eskrim Şampiyonası'na sıkı bir motivasyon ve inançla hazırlanan milli eskrimciler, Avrupa'da elde ettiği başarıyı Dünya Şampiyonası'nda da sürdürmeye kararlı.

Varşova ve Gdansk'ta yapılan kamplarla; teknik, taktik ve psikolojik motivasyon eğitimlerini antrenörleri Valeriy Shturbabin, Martin Rumenov Kamadzhiev, Rumen Marinov Kamadzhiev ve Yusuf Barsbuğa önderliğinde tamamlayan milli sporcular, yoğun bir tempoda tamamladıkları kamp sürecinin ardından mücadelelerini verecek. Milli Takım kafilesinde kılıç branşında 4'ü kadın toplam 9; flörede 3'ü kadın toplam 6; epede ise 2'si kadın toplam 4 sporcumuz yer alıyor.

"Avrupa'da hedef tuttu, şimdi sıra dünyada"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda olduğu gibi dünyada da eskrimcilerin gücünü göstereceğine inancının tam olduğunu belirtti. Atalı, “Sporcularımıza güveniyoruz. Hazırlık kamplarında uyguladıkları disiplinli programların yanı sıra başarma azmi ve inançları da tam. Motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için kendi çabalarının yanı sıra biz de her zaman onlara destek olmaya özen gösteriyoruz. Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa'dan altınla dönmekti, bunu başardık. Eskrimde Türkiye'nin varlığını Avrupa'da üç yıl üst üste kazandığımız şampiyonlukla gösterdik, Dünya Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmememiz için hiçbir neden göremiyoruz. Avrupa'dan sonra, şimdi de sıra dünyada. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Organizasyonda mücadele edecek sporcularımızın programı şöyle:

6 Nisan Cumartesi - Genç Kadın/Erkekler Kılıç kategorisi

Aylin Çakır (2018 Gençler Avrupa 3'ncüsü)

Nisanur Erbil (2019 Yıldızlar Avrupa şampiyonu)

Deniz Selin Ünlüdağ (2018 Yıldızlar Avrupa şampiyonu)

Muhammed Anasız

Umut Kaya

7 Nisan Pazar - Yıldız Kadın/Erkekler Kılıç kategorisi

Nisanur Erbil

Tuğçe Rana Kaya

Emirhan Çiftci

Bilgehan Şahlan

Ahmet Turgut Taflan

8 Nisan Pazartesi - Genç Kadın/Erkekler Kılıç Takım kategorisi

Aylin Çakır

Nisanur Erbil

Deniz Selin Ünlüdağ

9 Nisan Salı - Genç Erkekler Flöre kategorisi

Poyraz Tuncer

10 Nisan Çarşamba - Yıldız Kadın/Erkek Flöre kategorisi

Nazlı Ceren Alioğlu

Alisa İsbir

Melike Taşdelen

Alp Eyüpoğlu

Utku Özyalçın

Poyraz Tuncer

12 Nisan Cuma - Genç Kadın/Erkekler Epe kategorisi

Beyza Halvacıay

Doruk Çika

Hilmi Taha Ekenler

13 Nisan Cumartesi - Yıldız Kadın Epe kategorisi

Emine İpek Aydın