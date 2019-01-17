Dünya Faktoring Organizasyonu üst yönetime Türk daha eklendi

Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu'nun (Factors Chain International-FCI) Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğüne Betül Kurtuluş atandı.

Dünya çapında yıllık 3,1 trilyon dolar ciroya sahip bir sektör haline gelen faktoring sektörünü geliştirmek, küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere dünya ticaretine olan katkısını artırmak amacıyla kurulan FCI, Türkiye'nin de içinde yer aldığı, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesini bir ticaret üssü olarak görerek bu bölgedeki yatırımlara ağırlık veriyor. İkinci kez FCI Dünya Başkanlığı görevini yürüten Çağatay Baydar ve Dünya Eğitim Direktörü Ayşen Çetintaş ardından üst yönetime bir Türk yönetici daha atandı. 15 Ocak 2019 itibariyle Betül Kurtuluş, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü olarak görev yapacak.

25 yılı aşkın sektör deneyimi olan Kurtuluş, son olarak Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu üyeliği, Strateji Factoring Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

FCI adına açıklama yapan Dünya Başkanı Çağatay Baydar; "Türkiye, FCI'ın Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu bölgesinde konumu ve büyüklüğü ile en önemli ülkelerden birisi. Bu bölge toplam 99 banka ve faktoring şirketlerinin 150 milyar euro cirosuyla FCI'ın toplam işlem hacminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Dünya Faktoring Organizasyonu (FCI) olarak Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Ortadoğu Bölge Toplantısı'nı ‘Kıtalar Birleştiren Ülke: Türkiye' temasıyla Türkiye'de gerçekleştirdik. Bunun ardından bir Türk yöneticinin de Dünya Faktoring Organizasyonunda görev almasını, çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Türkiye, FCI üyeleri arasında en fazla ihracat faktoringi kullanan ülke konumunda olup, 2017 yılında yaklaşık 5.5 milyar dolar işlem hacmi oluşturuyor. Bu bölgenin yönetimine Betül Kurtuluş'un katılması, başta Türkiye olmak üzere, bölge üyelerinin uluslararası işlemlerinin başlatılmasında, arttırılmasında, yeni finansal kaynaklara ulaşılmasında, tedarikçi finansmanı (FCIReverse) ve İslami faktoring işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak" dedi.