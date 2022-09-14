Venöz hastalıklar ve tedavisinde kullanılan teknolojilerin tanıtıldığı ve konuşulduğu Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da başladı. Varis tedavisinde kullanılan yerli teknoloji “Turkish Glue”, kongrenin dikkat çeken konularından biri oldu. Bu yöntemle tedavinin süresinin ciddi anlamda kısaldığı ve tedavi oranının yüzde 96'ya kadar ulaştığı öğrenildi.

Dünyanın en prestijli toplantılarından biri olarak kabul edilen ve dört yılda bir gerçekleştirilen Dünya Fleboloji Kongresi (UIP) İstanbul'da başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğin bu yılki Diamond sponsoru ise Invamed oldu. 50'nin üzerinde ülkeden 246 oturum başkanı, konuşmacı ve çok sayıda katılımcının geldiği kongrede venöz hastalıklarla ilgili son teknolojiler ve yapılan çalışmalar konuşuldu.

Kongreye katılan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç de, geliştirilen yerli teknolojiler sayesinde varisin artık kısa sürede yapılabilecek bir tedavi haline geldiğini ve “Turkish Glue” yöntemiyle yüzde 96 oranında ciddi bir orana ulaşıldığını söyledi.

“Turkish Glue sayesinde varis öğle arasında yapılabilecek bir tedavi haline geldi”

Yerli teknolojilerle gerçekleştirilen “Turkish Glue” sayesinde varisin öğle arasında dahi yapılabilecek bir tedavi haline geldiğini ifade eden Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Bugün, 19'uncu Uluslararası Fleboloji Kongresi'ndeyiz. Kongremizde daha çok venöz hastalıklar anlatılmakta. Kongre başkanımız Türk kalp damar cerrahisi derneği başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt önderliğinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an 50'nin üzerinde ülkeden doktorlarla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada daha çok ülkemizde üretilen yerli ürünleri anlatıyoruz. Burada varis tedavisini tartışıyoruz. Varis, daha önceden çok kanlı bir ameliyattı. Bir varis hastasının açık cerrahide ameliyat olduktan sonra 3 gün boyunca hastanede kalması gerekiyordu. Ama günümüz şartlarında, Türkiye'de üretilen teknolojiler sayesinde, “Turkish Glue” yöntemiyle varis artık öğle arasında yapılabilecek bir tedavi haline geldi. Kardiyovasküler camiada bu ameliyatlarımız artık açık ameliyatlar şeklinde değil çok ince kateterler yardımıyla yapılıyor. Bunların teknolojilerini, bilimsel kavramlar üzerinden tartışmalarını yapıyoruz” dedi.

“Yüzde 96'lık bir tedavi etme oranı”

Önceki tedavi yöntemlerine oranla çok daha uzun süreli bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini söyleyen Dinç, “Biz Türkler artık “Turkish Glue” yöntemiyle varisi yüzde 96 oranında, şu anki 5 yıllık sonuçları, tedavi edebiliyoruz ve 5'inci yılın sonunda da yüzde 96'lık oran devam ediyor. Varisin ülkemizde bulunan bilim insanlarıyla geliştirilen bu teknolojiyle çok ciddi anlamda, ki yüzde 96 da dünyada çok yüksek kanıt düzeyine ulaşmış bir tedavi yöntemi haline geliyor. Varisi bu şekilde uzun dönem sonuçlarıyla tedavi etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Venöz hastalıklarla ilgili son teknolojiler ve yapılan çalışmaların konuşulduğu Dünya Fleboloji Kongresi 16 Eylül tarihine kadar devam edecek.