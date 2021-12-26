Dünya Forma Günü kutlandı

Tüm dünyada kutlanan ‘Dünya Forma Günü' için Küçükçiftlikpark'ta düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne aldı. Geceye katılanlar, forma şöleninde ‘Dünya Forma Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin önde gelen sosyal medya ajanslarından De Marke'nin başlattığı ve tüm dünyaya yayılmasını sağladığı ‘Dünya Forma Günü', Küçükçiftlikpark'ta dün yapılan etkinlikle kutlandı. 4 yıl önce başlayan ve Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin de desteğini alan ‘Dünya Forma Günü' uluslararası bir organizasyona dönüştü. De Marke'nin düzenlediği geceye katılanlar, başta futbol takımlarının formaları olmak üzere, basketbol, beyzbol, rugby takımlarının formalarıyla geldikleri Küçükçiftlikpark'ta renkli görüntüler oluşturdular.